Где в Волгограде перекроют дороги с 27 июня 2024

В центре Волгограда уже не проехать по улице Чуйкова от Краснознаменской до музея-панорамы. С 20 часов 27 июня до конца суток 29 июня 2024 года перекроют дороги на улицах: Советской (от Краснознаменской до Порт-Саида), Володарского (от Чуйкова до Советской). Также остановят движение на Нулевой продольной (от Калинина до 7-й Гвардейской) и закроют все спуски на нее в этих границах за исключением улицы Калинина, по которой пустят общественный транспорт до поймы Царицы.