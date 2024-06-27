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Где в Волгограде перекроют дороги с 27 июня 2024

В центре Волгограда перекрытия дорог ввели до конца фестиваля #ТриЧетыре.

Источник: Комсомольская правда

Масштабные перекрытия дорог введут в центре Волгограда на всех подъездах к набережной с вечера 27 июня 2024 года из-за начала фестиваля #ТриЧетыре, который продлится три дня. Ограничения для транспорта будут действовать вплоть до конца суток 29 июня.

В центре Волгограда уже не проехать по улице Чуйкова от Краснознаменской до музея-панорамы. С 20 часов 27 июня до конца суток 29 июня 2024 года перекроют дороги на улицах: Советской (от Краснознаменской до Порт-Саида), Володарского (от Чуйкова до Советской). Также остановят движение на Нулевой продольной (от Калинина до 7-й Гвардейской) и закроют все спуски на нее в этих границах за исключением улицы Калинина, по которой пустят общественный транспорт до поймы Царицы.