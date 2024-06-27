«Алые паруса» в 2024 году: программа, работа метро и погода

Добавим, что глава города попросил начальников организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше. Дело в том, что часть дорог будет перекрыта. Кроме того, 26 июня с водителей не будут взимать плату за проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект — в обе стороны. Проезд будет бесплатным 28 июня с 14.00 часов до 2.00 ночи.