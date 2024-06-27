Новосибирские прокуроры не нашли в городе дорожную разметку

Прокуратура Новосибирской области требует от мэрии привести проезжую часть города в нормативное состояние. Как сообщили в ведомстве, после проверки нашли многочисленные нарушения, касающиеся разметки.
— Прокуроры комплексно оценили состояние разметки на дорогах областного центра. Во всех районах города, на 110 дорогах, выявили нарушения требований ГОСТ, — отметили в ведомстве.
Разметка либо отсутствовала, либо была нанесена частично. Это касается и пешеходных переходов. Подобная ситуация создает угрозу жизни и здоровья как водителей, так и идущих граждан.
После внесения представления прокуратура будет контролировать устранение нарушений.