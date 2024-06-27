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Новосибирские прокуроры не нашли в городе дорожную разметку

Ведомство требует от мэрии привести улицы в порядок.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области требует от мэрии привести проезжую часть города в нормативное состояние. Как сообщили в ведомстве, после проверки нашли многочисленные нарушения, касающиеся разметки.

— Прокуроры комплексно оценили состояние разметки на дорогах областного центра. Во всех районах города, на 110 дорогах, выявили нарушения требований ГОСТ, — отметили в ведомстве.

Разметка либо отсутствовала, либо была нанесена частично. Это касается и пешеходных переходов. Подобная ситуация создает угрозу жизни и здоровья как водителей, так и идущих граждан.

После внесения представления прокуратура будет контролировать устранение нарушений.

Прокуратура