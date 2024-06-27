Две новые награды учредили в Хабаровском крае

Первым из новоучреждённых званий стало «Заслуженный ветеринарный врач Хабаровского края». Его будут присваивать врачам, которые систематически оказывают высококвалифицированную помощь животным, спасают их от эпидемий, а также вводят новые методы борьбы с болезнями.
Другой наградой, на которую могут претендовать хабаровчане, стал почетный знак «Не мне — народу моему». Каждый год ко Дню Конституции РФ им будут награждать до трёх жителей края. Знак будет вручаться тем, кто бескорыстно и самоотверженно служит обществу в интересах людей.
«Решение о награждении будет принимать депутатский корпус Законодательной Думы Хабаровского края», — отметила спикер Закдумы края Ирина Зикунова.