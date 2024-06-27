Две новые награды учредили в Хабаровском крае

Другой наградой, на которую могут претендовать хабаровчане, стал почетный знак «Не мне — народу моему». Каждый год ко Дню Конституции РФ им будут награждать до трёх жителей края. Знак будет вручаться тем, кто бескорыстно и самоотверженно служит обществу в интересах людей.