На выходных в Новосибирске ожидается магнитная буря

Магнитную бурю жители Новосибирска ощутят в последние дни июня. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным специалистов, колебания в атмосфере начнутся с пятницы, 28 июня. Сообщается, что они будут слабыми.
А вот в субботу, 29 июня, новосибирцы в полной мере ощутят удар магнитной бури. Стихнет лишь к обеду.
Некоторые люди, в том числе с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем, сильно подвержены влиянию солнечной активности. Им советуют подготовить необходимые лекарства и больше отдыхать.