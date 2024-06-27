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На выходных в Новосибирске ожидается магнитная буря

Колебания начнутся уже в пятницу, 28 июня.

Источник: NASA

Магнитную бурю жители Новосибирска ощутят в последние дни июня. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, колебания в атмосфере начнутся с пятницы, 28 июня. Сообщается, что они будут слабыми.

А вот в субботу, 29 июня, новосибирцы в полной мере ощутят удар магнитной бури. Стихнет лишь к обеду.

Некоторые люди, в том числе с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем, сильно подвержены влиянию солнечной активности. Им советуют подготовить необходимые лекарства и больше отдыхать.

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