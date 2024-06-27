Схема проезда автобусов изменится в Иркутске из-за ремонта переулка Спортивного

Схема движения автобусов по маршрутам № 18, 54, 55, 57 изменится в Иркутске с 07:00 6 июля. Новое расписание вводится только на месяц.
— Автобус № 18 «Н. И. ТЭЦ-Юбилейный» при следовании в направлении Ново-Иркутской ТЭЦ после улицы Маяковского поедет по улицам Джамбула, Боткина и далее по маршруту, — поделились в администрации города Иркутска.
Следующий в направлении Ново-Иркутской ТЭЦ, автобус № 54, после проезда по улице Маяковской, повернет на улицу Джамбула, затем на улицу Боткина и продолжит движение дальше.
— Автобус № 57 «Авиазавод-Областная больница» при следовании в направлении микрорайона Иркутск-2 после улицы Маяковского будут двигаться по Джамбула, Иркутному мосту, Трактовой и далее по маршрутам, — сообщают в администрации города Иркутска.
Изменения в движении транспорта связаны с проведением ремонтных работ в переулке Спортивном на участке от улицы Маяковского до улицы Джамбула. Автобусы будут следовать по временному расписанию до полуночи 6 августа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ограничение проезда по переулку археолога Михаила Герасимова продлили до 26 июля. Это связано с прокладкой канализационной сети.