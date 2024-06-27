В Новосибирске появилась полная программа мероприятий на День городa-2024

В честь этого на два дня, 29 и 30 июня, запланированы самые увлекательные мероприятия для местных жителей и гостей города.
А так как последняя суббота июня объявлена президентом РФ Владимиром Путиным Всероссийским Днем молодежи, то этот праздник и День города в Новосибирске станут неразрывны.
Также в этом году программу можно посмотреть и в режиме онлайн на сайте welcome-novosibirsk.ru, где при нажатии на нужные вам точки представляется соответствующая информация и локации празднования.
29 июня. Программа Дня молодежи в парке «Арена»
12:00 — 13:00 Бодрый старт от танцевальных школ города.
12:00 — 20:00 Граффити-джем.
12:00 — 21:00 Семейное пространство, маркет молодых, интерактивные площадки от Открытых пространств города, «Кино на траве».
12:00 — 20:00 Аллея возможностей — презентация молодежных движений и патриотических клубов.
14:00 — 20:00 Фестиваль экстремальных видов спорта и воркаута.
12:00 — 18:00 Пространство активного отдыха — серия турниров по редким игровым направлениям.
13:00 — 20:00 Консультационные центры крупных работодателей Сибири.
14:00 — 21:00 Танцевальные баттлы.
14:00 — 21:30 Выступление музыкальных групп Новосибирска на малой сцене.
13:00 — 18:00 Пространство просвещения — начало работы лекториев от экспертов общества «Знание» и проведения мастер-классов в пространствах, ярмарки вакансий и предпринимателей.
15:00 Фестиваль КВН.
16:00 Музыкальное шоу от резидентов проекта «МузХаб».
17:00 Выступление резидентов музыкальных пространств Новосибирска.
18:00 DJ-сет.
19:00 Шоу-программа «Истории людей большой страны». Подведение итогов регионального конкурса «Молодёжная столица Новосибирской области».
21:00 Выступление хедлайнера — Айвазовский оркестра. Участие бесплатное, вход только по билетам: деньмолодёжи2024.рф.
На Михайловской набережной развернется программа «Новосибирск спортивный», посвященная празднованию Дня города Новосибирска.
9:00 Старт от парка «Городское начало» участников забега «5 верст» и североходцев.
10:00 — 10:30 Зарядка с олимпийскими чемпионами.
10:30 — 15:00 Гонка с препятствиями «СИБИРСКИЙ ПРЕДЕЛ». Трасса около 4 км и более 25 препятствий! Гонка пройдет в командном зачете, состав команды — четыре человека с одним участником противоположного пола, как минимум. Требуется допуск врача. Мероприятие платное, по регистрации.
10:30 — 13:00 Олимпийский Совет в НСО (мастер — классы).
10:30 — 13:00 Хоккейная бросковая зона на искусственном льду.
10:30 — 13:00 Территория фитнеса «ЖиваGO».
10:30 — 15:00 Общероссийское общественное движение «Народный» фронт «За Россию».
10:30 — 13:00 СШ по спортивным танцам, уличный фестиваль «Живи. Люби. Танцуй»!
10:30 — 15:00 СШ «Энергия» — турнир по фиджитал-спорту (дзюдо).
10:30 Детский забег на 500 м. настольные игры, балансиры.
10:00 — 15:00 Физкультурно — спортивная площадка выполнения нормативов комплекса ГТО.
10:30 — 12:00 Спортивный центр Klokov BAZA Team Sibir.
10:30 — 15:00 Северная ходьба.
10:30 — 17:00 Открытый турнир по уличному фиджитал баскетболу.
10:00 — 13:00 Военно-патриотический клуб «Витязь».
11:45 — 15:00 Морской конкурс спортивных талантов от Центра «Дельфиния» + дегустация Куликов.
10:00 — 15:00 Игровая детская площадка от «Купино».
10:00 — 15:00 Игровые и дегустационные площадки от Новосибирской шоколадной фабрики, компании Диа-Веста, Офлайн-школа дизайна «artTech», Бэлла Сибирь.
10:00 — 15:00 Центр информационных технологий Ф1. Выставка наградного фонда и спортивной атрибутики.
30 июня День города на главной сцене Михайловской набережной
12:00 — 13:00 Открытие Дня города с участием руководителей города и области. На открытии будут исполнены новые песни о Новосибирске. Ведущим станут Стас Море и Артур Аржаков.
13:00 — 14:00 Открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов.
14:00 — 15:00 Проект «Город поет» (сводный хор из детей и взрослых исполнит известные песни о семье, дружбе и мире, а также официальный гимн Года семьи).
15:00 — 17:00 Танцевальный проект «Город танцует» (тысяча человек станцуют вальс в одном общем круге, принять участие в этом событии может любой желающий).
21:00 — 22:00 Выступление группы «Пицца».
С 12:00 до 18:00 на территории Михайловской набережной будет организована программа «Семейный парк» для детско-семейной аудитории.
День города в парке «Арена»
12:00 — 22:00 Молодежная программа в парке «Арена», где выступят победители творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты. Хэдлайнером программы станет певец Kamazz, а завершится программа ярким файер-шоу от шоу-группы «Аврора».
12:00 — 21:00 Кинофестиваль «Лето PREMIER». Просмотр кино под открытым небом, обсуждения, танцы и подарки. Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», паблик-толк и лекция про 1990-е с Константином Голодяевым.