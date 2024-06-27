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МВД ввело дополнительные меры безопасности на время XI Форума регионов

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Милиция предприняла дополнительные меры безопасности по охране общественного порядка на время проведения XI Форума регионов Беларуси и России, сообщила в четверг пресс-служба МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Форум регионов проходит 27—28 июня в трех городах Витебской области — Витебске, Полоцке и Новополоцке. Как уточнили в МВД, личный состав Витебского гарнизона и приданных сил переведен на усиленный вариант несения службы.

«Особое внимание уделено дорожной безопасности. С этой целью сотрудниками Госавтоинспекции проработаны и обследованы маршруты движения участников форума».

говорится в сообщении.

По информации МВД, объекты, где будут проводиться мероприятия Форума регионов, а также места проживания участников находятся под круглосуточной охраной. Созданы мобильные группы быстрого реагирования для обеспечения правопорядка.

Что касается концертной программы, то зрители смогут попасть в Летний амфитеатр только после личного досмотра в пунктах пропуска, расположенных по периметру площадки и на входе в «чашу».

В МВД предупредили, что сотрудники правоохранительных органов ориентированы на пресечение любых нарушений закона.