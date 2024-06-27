МВД ввело дополнительные меры безопасности на время XI Форума регионов

Форум регионов проходит
«Особое внимание уделено дорожной безопасности. С этой целью сотрудниками Госавтоинспекции проработаны и обследованы маршруты движения участников форума».
По информации МВД, объекты, где будут проводиться мероприятия Форума регионов, а также места проживания участников находятся под круглосуточной охраной. Созданы мобильные группы быстрого реагирования для обеспечения правопорядка.
Что касается концертной программы, то зрители смогут попасть в Летний амфитеатр только после личного досмотра в пунктах пропуска, расположенных по периметру площадки и на входе в «чашу».
В МВД предупредили, что сотрудники правоохранительных органов ориентированы на пресечение любых нарушений закона.