Урбанисты предложили обновить схему трамвайных маршрутов в Екатеринбурге

Группа урбанистов из «Объединения неравнодушных пассажиров» предложила изменить семь действующих трамвайных маршрутов в Екатеринбурге, которые, по их мнению, недозагружены или дублируют другие маршруты.
В список попали следующие маршруты:
№ 1 «Академика Парина — Вторчермет».
№ 2 «ВИЗ — Эльмаш».
№ 10 «Парк Маяковского — Семь ключей».
№ 20 «Парк Маяковского — Шарташ».
Общественники считают, что трамваи на этих маршрутах ездят редко и пассажиры слишком долго их ждут. Об этом пишет издание «ФедералПресс».
Урбанисты считают, что схему трамвайного движения в Екатеринбурге нужно обновить. Они предложили, чтобы трамвай № 4 со станции «Ботаническая» ходил на ЖБИ вместо Шарташа, трамвай № 7 — с Эльмаша до Волгоградской, а не на «Семь ключей», трамвай № 14 — с Фрезеровщиков до Вторчермета вместе «Керамической». ЖБИ соединить с Академическим районом предложили при изменении маршрутов № 15 и № 21, а между станциями «Шарташ» и «Семь ключей» запустить новый маршрут.