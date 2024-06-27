Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урбанисты предложили обновить схему трамвайных маршрутов в Екатеринбурге

Общественники считают, что дублирующие маршруты горожанам не нужны.

Источник: Комсомольская правда

Группа урбанистов из «Объединения неравнодушных пассажиров» предложила изменить семь действующих трамвайных маршрутов в Екатеринбурге, которые, по их мнению, недозагружены или дублируют другие маршруты.

В список попали следующие маршруты:

№ 1 «Академика Парина — Вторчермет».

№ 2 «ВИЗ — Эльмаш».

№ 10 «Парк Маяковского — Семь ключей».

№ 20 «Парк Маяковского — Шарташ».

Общественники считают, что трамваи на этих маршрутах ездят редко и пассажиры слишком долго их ждут. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Урбанисты считают, что схему трамвайного движения в Екатеринбурге нужно обновить. Они предложили, чтобы трамвай № 4 со станции «Ботаническая» ходил на ЖБИ вместо Шарташа, трамвай № 7 — с Эльмаша до Волгоградской, а не на «Семь ключей», трамвай № 14 — с Фрезеровщиков до Вторчермета вместе «Керамической». ЖБИ соединить с Академическим районом предложили при изменении маршрутов № 15 и № 21, а между станциями «Шарташ» и «Семь ключей» запустить новый маршрут.