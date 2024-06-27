Урбанисты предложили обновить схему трамвайных маршрутов в Екатеринбурге

Урбанисты считают, что схему трамвайного движения в Екатеринбурге нужно обновить. Они предложили, чтобы трамвай № 4 со станции «Ботаническая» ходил на ЖБИ вместо Шарташа, трамвай № 7 — с Эльмаша до Волгоградской, а не на «Семь ключей», трамвай № 14 — с Фрезеровщиков до Вторчермета вместе «Керамической». ЖБИ соединить с Академическим районом предложили при изменении маршрутов № 15 и № 21, а между станциями «Шарташ» и «Семь ключей» запустить новый маршрут.