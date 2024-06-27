В пермском аэропорту будут снимать комедию с Камилем Лариным

Пермь вновь станет съемочной площадкой для большого кино. С 10 июля в городе начнутся съемки нового полнометражного фильма «Аэропорт». Главные роли в этой комедии сыграют Камиль Ларин, известный по участию в фильмах «День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины», и Роман Курцев, сыгравший Константина Орлова в телесериале «Меч» и Пса в «Бременских музыкантах».
Главным местом для съемок в Перми станет, естественно, сам аэропорт. Так что пассажиры, вылетающие из Большого Савино, смогут увидеть работу кинематографистов. Также в кадре будут и пермские дороги, и виды города.
— В Перми пройдут съемки и экстремальных сцен, — рассказали «Комсомолке» в Пермской кинокомиссии. — Но пока они находятся в разработке.
Также потребуется брутальный мужчина 35−45 лет на роль итальянского бизнесмена, и мужчина кавказской внешности на роль гастарбайтера.
При этом необязательно быть опытным и профессиональным актером, достаточно соответствовать типажу.