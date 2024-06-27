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В пермском аэропорту будут снимать комедию с Камилем Лариным

Съемки полнометражного фильма «Аэропорт» начнутся в Перми 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Пермь вновь станет съемочной площадкой для большого кино. С 10 июля в городе начнутся съемки нового полнометражного фильма «Аэропорт». Главные роли в этой комедии сыграют Камиль Ларин, известный по участию в фильмах «День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины», и Роман Курцев, сыгравший Константина Орлова в телесериале «Меч» и Пса в «Бременских музыкантах».

Главным местом для съемок в Перми станет, естественно, сам аэропорт. Так что пассажиры, вылетающие из Большого Савино, смогут увидеть работу кинематографистов. Также в кадре будут и пермские дороги, и виды города.

— В Перми пройдут съемки и экстремальных сцен, — рассказали «Комсомолке» в Пермской кинокомиссии. — Но пока они находятся в разработке.

Сейчас кинокомпания ищет актеров и дублеров для съемок «Аэропорта». В частности, потребуются дублеры для Камиля Ларина и Романа Курцына. Требуемый рост для обоих дублеров — 170−180 см, размер одежды 50−52. Ну и, конечно, нужно определенное сходство с актерами.

Также потребуется брутальный мужчина 35−45 лет на роль итальянского бизнесмена, и мужчина кавказской внешности на роль гастарбайтера.

При этом необязательно быть опытным и профессиональным актером, достаточно соответствовать типажу.

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