В пермском аэропорту будут снимать комедию с Камилем Лариным

Пермь вновь станет съемочной площадкой для большого кино. С 10 июля в городе начнутся съемки нового полнометражного фильма «Аэропорт». Главные роли в этой комедии сыграют Камиль Ларин, известный по участию в фильмах «День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины», и Роман Курцев, сыгравший Константина Орлова в телесериале «Меч» и Пса в «Бременских музыкантах».