В Иркутске проходит первый народный форум «Мир всем»

— Сила России только в нашем единодушии и единомыслии. Посмотрите, сколько людей сплотилось в трудную минуту. И дети, и взрослые от чистого сердца помогают нашим бойцам, кто чем может, главное — от души. Мы с коллегами-депутатами Законодательного Собрания Иркутской области вместе с губернатором и правительством региона, с общественностью с самых первых дней спецоперации включились в работу по региональным мерам поддержки, которые дополнили федеральные выплаты. Сейчас в Иркутской области действует более 20 видов помощи. Мы готовы и дальше вместе работать над мерами поддержки защитников нашего Отечества и их семей, — отметил спикер регионального парламента.