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В Иркутске проходит первый народный форум «Мир всем»

Вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей обсуждаются на первом народном форуме «Мир всем», который проходит в Иркутске в двухдневном формате в рамках проекта Михаило-Архангельского Харлампиевского храма, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. С открытием форума его участников поздравил спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова, федеральный инспектор по Иркутской области Алексей Калинин, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.

Источник: ТК Город

В своем приветственном слове Александр Ведерников отметил, что во время проведения специальной военной операции церковь способствует укреплению народного духа, сохранению нравственных и культурных идеалов, становится опорой для ребят на фронте и для их семей в тылу.

— Сила России только в нашем единодушии и единомыслии. Посмотрите, сколько людей сплотилось в трудную минуту. И дети, и взрослые от чистого сердца помогают нашим бойцам, кто чем может, главное — от души. Мы с коллегами-депутатами Законодательного Собрания Иркутской области вместе с губернатором и правительством региона, с общественностью с самых первых дней спецоперации включились в работу по региональным мерам поддержки, которые дополнили федеральные выплаты. Сейчас в Иркутской области действует более 20 видов помощи. Мы готовы и дальше вместе работать над мерами поддержки защитников нашего Отечества и их семей, — отметил спикер регионального парламента.

В программе форума состоится обсуждение вопросов психологической и юридической помощи участникам СВО и их семьям, содействия в трудоустройстве и другие. Кроме того, запланировано награждение организаций, которые оказывают помощь военнослужащим и их родственникам. Резолюция, принятая по итогам пленарного заседания, будет направлена полномочному представителю президента РФ в СФО Анатолию Серышеву и в администрацию президента РФ.