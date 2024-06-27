Ректором Пермского политеха назначен Антон Петроченков

Голосование за назначение нового ректора прошло 26 июня на конференции работников и обучающихся вуза. Свои программы по развитию ПНИПУ представили три кандидата: и.о. ректора Антон Петроченков, проректор по приоритетные проектам Павел Волегов и декан механико-технологического факультета Михали Песин.