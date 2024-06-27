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Ректором Пермского политеха назначен Антон Петроченков

Он был выбран на конференции работников и учащихся вуза.

Источник: ПНИПУ

Ректором Пермского политеха (ПНИПУ) назначен Антон Петроченков, сообщает пресс-служба университета.

Голосование за назначение нового ректора прошло 26 июня на конференции работников и обучающихся вуза. Свои программы по развитию ПНИПУ представили три кандидата: и.о. ректора Антон Петроченков, проректор по приоритетные проектам Павел Волегов и декан механико-технологического факультета Михали Песин.

Решением тайного голосования с результатом в 81% голосов ректором Пермского политеха был выбран Антон Петроченков.

Напомним, новый ректор ПНИПУ был назначен на пост исполняющего обязанности главы вуза в апреле 2024 года приказом Минобрнауки РФ. Ранее Петроченков работал в вузе в должностях заведующего кафедрой микропроцессорных средств автоматизации и проректора по образовательной деятельности.