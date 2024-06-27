Сергей Шелест передал напутствие омским призывникам Президентского полка

Как отметил на мероприятии заместитель мэра города Омска, директор департамента общественной безопасности Константин Книс, попасть в Президентский полк сложнее, чем в другие войска Российской Федерации: полк участвует в охране первых лиц государства и объектов Кремля. Честь служить в одной из самых престижных и уникальных воинских частей российской армии представлена и омским призывникам, добавил Константин Книс.