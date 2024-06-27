Сергей Шелест передал напутствие омским призывникам Президентского полка

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, мероприятие состоялось в Омской крепости.
«Служить России и непосредственно главе Государства — огромная честь для каждого призывника. И отрадно, что омичи вступают в ряды Президентского полка, где проявляют себя наилучшим образом. Желаю и нынешним призывникам не уронить высоко поднятую планку. Хорошей службы, крепкого здоровья и всего самого доброго», — поздравил Сергей Шелест призывников.
В проведении торжественных проводов приняли участие представители Правительства Омской области, Администрации города Омска, военного комиссариата Омской области, ветераны боевых действий и военной службы, представители Омской региональной общественной организации ветеранов Президентского полка «Кремлевцы», родители призывников, а также юнармейцы регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Омской области.
Как отметил на мероприятии заместитель мэра города Омска, директор департамента общественной безопасности Константин Книс, попасть в Президентский полк сложнее, чем в другие войска Российской Федерации: полк участвует в охране первых лиц государства и объектов Кремля. Честь служить в одной из самых престижных и уникальных воинских частей российской армии представлена и омским призывникам, добавил Константин Книс.
Призывникам Президентского полка также вручили «Наказы омичей».