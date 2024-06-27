Спикер краевого парламента поздравляет красноярских выпускников с окончанием школы

Дорогие выпускники Красноярья, поздравляю вас с окончанием школы. В нашем большом крае 14 тысяч парней и девчат получат аттестаты, а лучшие из вас и медали. Это волнительно не только для самих выпускников, но и, скажу по собственному опыту, для родителей. Каждому из вас предстоит сделать важный шаг в будущее, выбрать профессию.