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Спикер краевого парламента поздравляет красноярских выпускников с окончанием школы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания, пожелал ребятам быть уверенными в своих силах и не забывать учителей.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Дорогие выпускники Красноярья, поздравляю вас с окончанием школы. В нашем большом крае 14 тысяч парней и девчат получат аттестаты, а лучшие из вас и медали. Это волнительно не только для самих выпускников, но и, скажу по собственному опыту, для родителей. Каждому из вас предстоит сделать важный шаг в будущее, выбрать профессию.

Не забывайте о своих учителях и помните о важном принципе — не прекращать учиться всю свою жизнь. И пусть ваши знания будут полезны для родного края и для России. Уверенности вам в своих силах. Все у вас получится. В добрый путь!