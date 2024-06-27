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Для омичей создали опрос на тему организации движения на мосту у Телецентра

Он будет анонимным.

Источник: Om1.ru

На Портале обратной связи сервиса «Госуслуги» открыли опрос на тему транспортного сообщения при частичном ограничении движения на мосту у омского Телецентра. Об этом мэр Сергей Шелест написал в своём телеграм-канале.

«Прошу вас, друзья, ответить на несколько вопросов — ваше мнение будет учтено специалистами в процессе проработки путей объезда и альтернативных маршрутов», — сообщил градоначальник.

Сам опрос доступен по ссылке. Для того, чтобы его пройти, нужно авторизоваться на портале госуслуг, при этом сам опрос будет анонимным.

Напомним, мост у Телецентра открыли ещё в 1978 году. Его построили по индивидуальному проекту, разработанному в Ленинграде. К уникальным деталям объекта относятся ажурный металлический настил, облегчающий вес сооружения, и широкий судоходный пролёт длиной 164 метра.

Приступить к работам по обновлению объекта панируют до конца этого года. На время ремонта на мосту будет открыто от двух до четырёх полос.