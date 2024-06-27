В Красноярске задержали главного подрядчика по ремонту дорог

«При этом очевидно, что получению договоров субподряда на сотни миллионов активно способствовали действия некоторых муниципальных структур, о чем я неоднократно писал. Именно такие действия стали основанием для моего обращения в УФАС, где было установлено, что муниципальное предприятия нарушало закон о конкуренции», — отметил Илья Зайцев.