В Красноярске задержали главного подрядчика по ремонту дорог

В Красноярске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали гендиректора компании «Промстрой», а также одного руководителя организации. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
По словам депутата, данная компания по непрозрачным процедурам последние несколько лет забирала основные объёмы работ по дорожному ремонту.
«При этом очевидно, что получению договоров субподряда на сотни миллионов активно способствовали действия некоторых муниципальных структур, о чем я неоднократно писал. Именно такие действия стали основанием для моего обращения в УФАС, где было установлено, что муниципальное предприятия нарушало закон о конкуренции», — отметил Илья Зайцев.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии обещали позже дать официальный комментарий.
Ранее сообщалось об избрании меры пресечения депутату ЗС Андрею Новаку, которого обвиняют в избиении и угрозе убийством в адрес сожительницы.