В Уфе новое отделение детской поликлиники № 5 готово на 55%

По словам главы администрации Октябрьского района Сергея Плотникова, объект сейчас готов на 55%. В поликлинике завершен монтаж инженерных систем и ведутся отделочные работы, устройство мягкой кровли. Уже в следующем месяце будет начат монтаж вентиляционного фасада и ремонт входной группы. Ее также обустроят для уфимцев с ОВЗ.