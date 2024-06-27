В Уфе новое отделение детской поликлиники № 5 готово на 55%

В Уфе продолжается строительство нового отделения детской поликлиники № 5. Медучреждение является самой крупной поликлиникой Башкирии, в котором обслуживается около 60 тысяч человек.
По словам главы администрации Октябрьского района Сергея Плотникова, объект сейчас готов на 55%. В поликлинике завершен монтаж инженерных систем и ведутся отделочные работы, устройство мягкой кровли. Уже в следующем месяце будет начат монтаж вентиляционного фасада и ремонт входной группы. Ее также обустроят для уфимцев с ОВЗ.
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