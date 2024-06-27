Схема движения транспорта в районе «Лужников» временно изменится 29 июня

Так, с 08:00 до окончания мероприятия закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 19:00 до окончания концерта нельзя будет проехать по улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской. Движение также перекроют в Проектируемом проезде № 2309.