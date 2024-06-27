Лишь один волгоградский вуз вошел в список лучших в России по версии Forbes

В рейтинг лучших российских вузов 2024 года по версии Forbes вошло всего одно высшее учебное заведение из Волгограда. В списке оказались не крупные ведущие университеты, а волгоградский государственный институт искусств и культуры (ВГИИК). Со своими 500 студентами он занял 89-ю строчку рейтинга, обогнав престижные госуниверситет кинематографии имени Герасимова и театральный институт имени Щукина.