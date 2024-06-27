Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам нужно полгода, чтобы накопить на летний отдых

Нижний Новгород занял 15 место в рейтинге.

6,1 месяцев требуется в среднем жителям Нижнего Новгорода, чтобы накопить на летний отдых. Это выяснил сервис «Авито Работа», проведя опрос среди более чем 7 000 работающих россиян.

Средний показатель по стране — 5,7 месяцев.

Лидерами по скорости накопления на отпуск стали жители Перми и Краснодара: пермякам требуется в среднем 4,9 месяца, а краснодарцам — 5,1 месяца.

«Это может быть связано с тем, что эти города находятся недалеко от курортов Черного и Азовского морей, что позволяет их жителям планировать свои поездки заранее и с меньшими затратами на дорогу», — говорится в сообщении.

При этом у жителей Москвы на сохранение сбережений перед отпуском в среднем уходит 5,3 месяца. При этом москвичи планируют потратить в отпуске в среднем 87 105 рублей на человека.