Нижегородцам нужно полгода, чтобы накопить на летний отдых

6,1 месяцев требуется в среднем жителям Нижнего Новгорода, чтобы накопить на летний отдых. Это выяснил сервис «Авито Работа», проведя опрос среди более чем 7 000 работающих россиян.

Лидерами по скорости накопления на отпуск стали жители Перми и Краснодара: пермякам требуется в среднем 4,9 месяца, а краснодарцам — 5,1 месяца.

«Это может быть связано с тем, что эти города находятся недалеко от курортов Черного и Азовского морей, что позволяет их жителям планировать свои поездки заранее и с меньшими затратами на дорогу», — говорится в сообщении.