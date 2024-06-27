Блокпосты установили вокруг Астаны

«В нашей стране, в нашей столице, предстоит большое, грандиозное политическое событие, имеющее огромное значение в геополитическом плане. Поэтому такие меры предосторожности применяются. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Это не изобретение Казахстана, а международный опыт. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем для безопасности населения, прежде всего, чтобы не создавать лишние неудобства для населения. Заранее предупреждаем о всех маршрутах передвижения, трудностях, которые могут возникнуть. Это будет связано с приемом высоких гостей, больших делегаций».