Блокпосты установили вокруг Астаны

Спикер отметил, что на сегодня полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Это связано с тем, что в Казахстане пройдет саммит ШОС.
«В нашей стране, в нашей столице, предстоит большое, грандиозное политическое событие, имеющее огромное значение в геополитическом плане. Поэтому такие меры предосторожности применяются. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Это не изобретение Казахстана, а международный опыт. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем для безопасности населения, прежде всего, чтобы не создавать лишние неудобства для населения. Заранее предупреждаем о всех маршрутах передвижения, трудностях, которые могут возникнуть. Это будет связано с приемом высоких гостей, больших делегаций».
По его словам, также вокруг города установлены блокпосты. Где именно они расположены и каково их количество, он говорить не стал, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация.
Первый замминистра внутренних дел подчеркнул, что под охрану взяты и стратегические учреждения.
«В связи с событиями, которые произошли в недавнем прошлом в соседнем государстве, мы сейчас приблизим свои наряды к религиозным и другим объектам, практически весь личный состав столичных гарнизонов. Сил будет очень много: от 6 до 8 тыс. полицейских».
Он отметил, что никаких ограничений для передвижения граждан нет.
«Город никто не закрывал. Но вы знаете, что на оперативном контроле у нас находится определенное количество криминального элемента и так далее. Мы это все мониторим. В данном случае это (вывозить из города лиц без определенного места жительства. — Прим. ред.) не предполагается. Наши граждане имеют право на свободные передвижения по всей стране».