Самарцы не поддержали проект застройки хлебозавода № 4

Напомним, под застройку предлагается отвести 12,3 тыс. кв. м на ул. Банной в поселке Мехзавод. Собственником этой территории сейчас является ООО «Специализированный застройщик “25-й квартал”. Компания и вступила заявителем по общественным слушаниям, обратившись за разрешением на условно разрешенный вид использования участка.
По заявке поступило 98 мнений, из которых 41 — положительное, а 45 — отрицательное. Также поступило три предложения и девять мнений от граждан без самарской прописки.
Высказавшиеся против застройки возражали именно против высоток, а также обращали внимание на и без того острую транспортную проблему. Поддержавшие строительство мотивировали свое мнение необходимостью развивать эту часть города.
Впрочем, департамент градостроительства рекомендовал не учитывать все поступивший мнения. Дело в том, что никто из участников слушаний не проживает на территориях, в пределах которых проводилось обсуждение.
Хлебозавод № 4 построили в 1954 году. Он обеспечивал хлебом Красноглинский район. В 2000-х предприятие обанкротилось и перешло в частную собственность, после чего закрылось.
Как указано в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, учредителем «25-го квартала» является Андрей Командровский. Как пишут СМИ, его отец Александр Командровский практически всю свою жизнь проработал на самарском предприятии «Мостотряд № 21» Треста «Мостострой № 3» (г. Саратов), пройдя путь от мастера до начальника. В 2000-х предприятие находилось под контролем ГК «СОК». У Андрея Командровского есть еще несколько строительных фирм — ООО «СЗ “Победа” и ООО “Капитал Групп”. Последнее управляет компанией “Проперт бюро”, которая оказалась в эпицентре скандала, связанного с продажей дома на территории санатория им. Чкалова.
Площадку хлебозавода № 2 на улице Спортивной (в районе железнодорожного вокзала) готовит к застройке компания «Владимир». Работу осложнило обнаружение руин Всесвятского кладбища.