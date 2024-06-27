Самарцы не поддержали проект застройки хлебозавода № 4

Как указано в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, учредителем «25-го квартала» является Андрей Командровский. Как пишут СМИ, его отец Александр Командровский практически всю свою жизнь проработал на самарском предприятии «Мостотряд № 21» Треста «Мостострой № 3» (г. Саратов), пройдя путь от мастера до начальника. В 2000-х предприятие находилось под контролем ГК «СОК». У Андрея Командровского есть еще несколько строительных фирм — ООО «СЗ “Победа” и ООО “Капитал Групп”. Последнее управляет компанией “Проперт бюро”, которая оказалась в эпицентре скандала, связанного с продажей дома на территории санатория им. Чкалова.