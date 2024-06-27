Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 28 и 29 июня

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области в ближайшие два дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В регионе объявлено штормовое: «28−29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду».
Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу по мере продвижения центра циклона вглубь региона прогнозируется увеличение интенсивности осадков до возможных опасных значений, вплоть до выпадения больше половины месячной нормы.
Улучшение погоды, по предварительным расчетам, возможно с 3 июля, когда воздух прогреется до 28 градусов, а в последующие дни — плюс 31.
В МЧС России рекомендуют снижать скорость при управлении автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, увеличить дистанцию от транспортных средств, идущих впереди, а также избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений. В ведомстве также посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев. На улице следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями.