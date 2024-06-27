Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 28 и 29 июня

В МЧС России рекомендуют снижать скорость при управлении автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, увеличить дистанцию от транспортных средств, идущих впереди, а также избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений. В ведомстве также посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев. На улице следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями.