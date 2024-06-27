Три часа ожидания: Именно столько стоят отпускники из Молдовы на румынской таможне, чтобы добраться до вожделенного моря

На КПП Леушены-Албица огромная очередь из автомобилей в сторону Румынии.
Время ожидания примерно по три часа.
Отпуска у народа — морское побережье Румынии и Болгарии манит.
Там сейчас круто:+30 воздуха, +25 — воды.
На КПП Леушены-Албица огромная очередь из автомобилей в сторону Румынии.
На КПП Леушены-Албица огромная очередь из автомобилей в сторону Румынии.
Время ожидания примерно по три часа.
Отпуска у народа — морское побережье Румынии и Болгарии манит.
Там сейчас круто:+30 воздуха, +25 — воды.