Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три часа ожидания: Именно столько стоят отпускники из Молдовы на румынской таможне, чтобы добраться до вожделенного моря

На КПП Леушены-Албица огромная очередь из автомобилей в сторону Румынии.

Источник: Комсомольская правда

На КПП Леушены-Албица огромная очередь из автомобилей в сторону Румынии.

Время ожидания примерно по три часа.

Отпуска у народа — морское побережье Румынии и Болгарии манит.

Там сейчас круто:+30 воздуха, +25 — воды.