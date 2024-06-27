Продажу алкоголя запретят в День молодежи в Иркутской области

На время празднования Дня молодежи в Иркутской области запретят продажу алкоголя. Ограничение коснется только мест проведения публичных мероприятий. Купить спиртное нельзя будет с 08:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.