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Продажу алкоголя запретят в День молодежи в Иркутской области

Приобрести алкоголь нельзя будет с 08:00 до 23:00.

Источник: Комсомольская правда

На время празднования Дня молодежи в Иркутской области запретят продажу алкоголя. Ограничение коснется только мест проведения публичных мероприятий. Купить спиртное нельзя будет с 08:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— Запрет розничной продажи алкоголя не распространяется на хозяйствующие субъекты, которые продают спиртное при оказании услуг питания, — пояснили в правительстве.

Один из долгожданных праздников лета — День молодежи отметят в столице региона 29 июня. Узнать где и когда пройдет празднование в остальных муниципальных образованиях можно на сайте правительства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, как планируют отметить День молодежи в столице Приангарья. Горожан ждет масса мероприятий и насыщенная развлекательная программа.