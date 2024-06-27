«СКА-Хабаровск» проведёт спарринги с «Химками», «Балтикой» и «Родиной»

Тренерский штаб футбольного клуба «СКА-Хабаровск» назвал соперников армейцев на контрольные спарринги во время учебных сборов перед стартом очередного турнира. По информации клубной пресс-службы, красно-синие 28 июня сыграют с ФК «Химки», 2 июля проведут встречу с ФК «Балтика», а 6 июля — с ФК «Родина», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».