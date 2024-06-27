«СКА-Хабаровск» проведёт спарринги с «Химками», «Балтикой» и «Родиной»

Тренерский штаб футбольного клуба «СКА-Хабаровск» назвал соперников армейцев на контрольные спарринги во время учебных сборов перед стартом очередного турнира. По информации клубной пресс-службы, красно-синие 28 июня сыграют с ФК «Химки», 2 июля проведут встречу с ФК «Балтика», а 6 июля — с ФК «Родина», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В составе ФК «СКА-Хабаровск», обновлённом на официальном сайте команды в связи с приходом пополнения из армейского дубля, в настоящий момент числятся вратари Владимир Сугробов и Ислам Имамов. Линию обороны тренерам предстоит выстраивать из Андрюса Рукаса, Николая Покидышева, Даниила Корнюшина, Артёма Быкова, Дмитрия Бегуна и Кирилла Ершова.
Игроки средней зоны на настоящий момент представлены так: Рамазан Гаджимурадов, Артём Симонян, Юрий Бавин, Никита Мирошниченко, Захар Кравцов, Кирилл Никитин и Дзамболат Цаллагов. Форварды — Яо Жан Шарль, Максим Кутовой и Альбек Гонгапшев.
Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Дмитрий Воецкий, старший тренер — Алексей Поддубский, наставник вратарей Максим Фролкин и специалист по физподготовке Иван Дранников.