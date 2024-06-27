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Жара до +30 градусов вернется в Воронежскую область

После прохладной рабочей недели в воронежский регион вернется летняя жара. Об этом сообщили местные синоптики. Если в пятницу, 28 июня, в ночные часы будет в среднем +13, то уже днем воронежцев ждет небольшое потепление, по сравнению с предыдущими днями, конечно. Так, в последний рабочий день столбики термометров покажут до +25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 753 мм рт. ст. +24°

Что касается субботней ночи, то она также будет теплее предшествующей, правда, незначительно, — обещают около +16 градусов. Ну, а днем летняя жара вернется в регион — в некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +30 градусов. В областном центре чуть прохладнее, до +26 градусов. При этом дожди, похоже, оставят регион в покое — осадков в ближайшие дни не прогнозируют.