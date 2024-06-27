Жара до +30 градусов вернется в Воронежскую область

Что касается субботней ночи, то она также будет теплее предшествующей, правда, незначительно, — обещают около +16 градусов. Ну, а днем летняя жара вернется в регион — в некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +30 градусов. В областном центре чуть прохладнее, до +26 градусов. При этом дожди, похоже, оставят регион в покое — осадков в ближайшие дни не прогнозируют.