В Башкирии поймали подростка на мопеде без прав

Несовершеннолетний двигался на мопеде «Ларго» по автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Он привлек внимание сотрудников ДПС, поскольку двигался по оживленной дороге без средств защиты. При проверке документов выяснилось, что 16-летний житель Абзелиловского района не получал водительского удостоверения.
В отношении водителя составлен административный материал. Однако с нарушением подросток и его законный отец не согласились. Известно, что это уже не первый случай, когда ребенок сел за руль. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение.
Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности.