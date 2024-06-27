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В Башкирии поймали подростка на мопеде без прав

В Башкирии задержали 16-летнего водителя мопеда без прав. Об этом сообщает глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Несовершеннолетний двигался на мопеде «Ларго» по автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Он привлек внимание сотрудников ДПС, поскольку двигался по оживленной дороге без средств защиты. При проверке документов выяснилось, что 16-летний житель Абзелиловского района не получал водительского удостоверения.

В отношении водителя составлен административный материал. Однако с нарушением подросток и его законный отец не согласились. Известно, что это уже не первый случай, когда ребенок сел за руль. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение.

Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности.