Вода у морского побережья Калининградской области прогрелась до +20°С

Температура воды у побережья Балтийского моря в Калининградской области повысилась до +20°С. Такие данные опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.
За сутки вода потеплела примерно на один градус. В некоторых местах температура поднялась выше +20°С. Теплее всего в районе Балтийска и Янтарного.
В конце июня на территории Калининградской области установилась малооблачная и жаркая погода. В четверг и пятницу, 27 и 28 июня, синоптики прогнозируют до +30°С.
Вода у морского побережья Калининградской области прогревается до комфортных значений к середине июля. В некоторые годы температура уже в июне превышала 20 градусов, однако это считается отклонением от нормы. В 2021 году учёные отмечали аномальные показатели. Тогда к середине июня море прогрелось до 22−23 градусов.