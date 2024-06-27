Вода у морского побережья Калининградской области прогрелась до +20°С

Вода у морского побережья Калининградской области прогревается до комфортных значений к середине июля. В некоторые годы температура уже в июне превышала 20 градусов, однако это считается отклонением от нормы. В 2021 году учёные отмечали аномальные показатели. Тогда к середине июня море прогрелось до 22−23 градусов.