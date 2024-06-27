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Вода у морского побережья Калининградской области прогрелась до +20°С

За сутки вода потеплела примерно на один градус.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 752 мм рт. ст. +24°

Температура воды у побережья Балтийского моря в Калининградской области повысилась до +20°С. Такие данные опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.

За сутки вода потеплела примерно на один градус. В некоторых местах температура поднялась выше +20°С. Теплее всего в районе Балтийска и Янтарного.

В конце июня на территории Калининградской области установилась малооблачная и жаркая погода. В четверг и пятницу, 27 и 28 июня, синоптики прогнозируют до +30°С.

Вода у морского побережья Калининградской области прогревается до комфортных значений к середине июля. В некоторые годы температура уже в июне превышала 20 градусов, однако это считается отклонением от нормы. В 2021 году учёные отмечали аномальные показатели. Тогда к середине июня море прогрелось до 22−23 градусов.