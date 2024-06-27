С 7 июля поезд Калининград — Советск пойдёт по новому расписанию

С 7 июля поезд Калининград — Советск временно пойдёт по новому расписанию. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в четверг, 27 июня.
«Расписание движения пригородных поездов сообщением Калининград — Советск изменится на период летних каникул. Временно не будет курсировать воскресный пригородный поезд, отправляющийся из Советска в 18:05. Корректировка расписания связана с традиционным сезонным снижением пассажиропотока, так как поезд в основном перевозил студентов. С 1 сентября курсирование пригородного поезда №№ 6387/6388 возобновится», — уточняется в сообщении.
В Калининграде планируют поэтапно вводить повременный тариф на общественном транспорте.