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С 7 июля поезд Калининград — Советск пойдёт по новому расписанию

Речь о составе, который курсировал по воскресеньям.

С 7 июля поезд Калининград — Советск временно пойдёт по новому расписанию. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в четверг, 27 июня.

«Расписание движения пригородных поездов сообщением Калининград — Советск изменится на период летних каникул. Временно не будет курсировать воскресный пригородный поезд, отправляющийся из Советска в 18:05. Корректировка расписания связана с традиционным сезонным снижением пассажиропотока, так как поезд в основном перевозил студентов. С 1 сентября курсирование пригородного поезда №№ 6387/6388 возобновится», — уточняется в сообщении.

В Калининграде планируют поэтапно вводить повременный тариф на общественном транспорте.