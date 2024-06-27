Становятся местом скопления пьяниц: депутаты запретили барам Челябинской области продавать алкоголь ночью

В областном парламенте сразу в трех чтениях приняли закон, который запрещает продажу алкоголя в жилых домах ночью. С 1 сентября 2024 года купить пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху нельзя будет барах, кафе и буфетах, которые находятся в многоквартирных домах, в том числе в пристроях.
Ограничение будет действовать с 10 вечера до 10 утра в будни, с 11 вечера до 10 утра в выходные. Исключение — новогодняя ночь. 1 января алкоголь будут продавать до 3 часов.
Председатель регионального Заксобрания Олег Гербер пояснил, что такую меру депутаты приняли из-за многочисленных жалоб на кафе и бары.
— Такого рода точки общепита, расположенные на первых этажах жилых домов, становятся местом скопления граждан, находящихся в алкогольном опьянении, — привел аргументы спикер областного парламента. — Это создает предпосылки к совершению правонарушений и преступлений. А поскольку режим работы таких объектов общепита зачастую круглосуточный, создаются нетерпимые условия для проживания в ночное время. Жители многоквартирных домов справедливо жалуются на нарушение своих прав на тишину.
Свои аргументы привели и полицейские, которые регистрируют преступления именно в таких местах. По данным главного управления МВД по Челябинской области, в 2023 году в алкогольном опьянении было совершено более 3 тысяч преступлений.
Ограничение по времени продажи алкоголя не коснется ресторанов, где бы они не находились.