Становятся местом скопления пьяниц: депутаты запретили барам Челябинской области продавать алкоголь ночью

В областном парламенте сразу в трех чтениях приняли закон, который запрещает продажу алкоголя в жилых домах ночью. С 1 сентября 2024 года купить пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху нельзя будет барах, кафе и буфетах, которые находятся в многоквартирных домах, в том числе в пристроях.