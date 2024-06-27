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В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс «Дизайн и ремесло: Отражение»

Подать заявки можно до 11 июля включительно.

Промышленных дизайнеров со всей страны приглашают принять участие в конкурсе «Дизайн и ремесло: Отражение» (18+), основным условием которого является создание совместных продуктов с любым из предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области. В этом году конкурс пройдет уже в четвертый раз.

Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, участники конкурса познакомятся с историей нижегородских промыслов, побывают на производствах, проникнутся духом мест традиционного бытования промыслов. Конкурсантам будет необходимо творчески переосмыслить промыслы региона и создать прототипы утилитарных изделий для современной жизни.

«По объемам производства изделий народных художественных промыслов Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и одно из лидирующих мест в стране. Конкурс позволяет не просто расширить ассортимент продукции наших предприятий, но и осовременить его. Примеров удачных коллабораций множество. Это один из способов популяризации не только самой отрасли, но и нашей истории и культуры в целом», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Актуальность конкурса «Дизайн и ремесло: Отражение» также отметила генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Елена Краюшкина.

«Участники состязания воплощают в жизнь новые смелые концепции, сохраняя при этом исконные нижегородские техники и технологии. Сотрудничество предприятий промыслов с современными дизайнерами и результат их совместной работы дают неожиданное прочтение наследия и позволяют найти необходимый баланс традиций и современности», — подчеркнула она.

Заявки на участие в конкурсе могут подать физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие на территории Российской Федерации, независимо от профессионального статуса, а также организации и творческие объединения, индивидуальные предприниматели и самозанятые, в том числе предприятия и мастера народных художественных промыслов. Заявки-портфолио принимаются до 11 июля на сайте конкурса.