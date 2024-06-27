В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс «Дизайн и ремесло: Отражение»

Промышленных дизайнеров со всей страны приглашают принять участие в конкурсе «Дизайн и ремесло: Отражение» (18+), основным условием которого является создание совместных продуктов с любым из предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области. В этом году конкурс пройдет уже в четвертый раз.
Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, участники конкурса познакомятся с историей нижегородских промыслов, побывают на производствах, проникнутся духом мест традиционного бытования промыслов. Конкурсантам будет необходимо творчески переосмыслить промыслы региона и создать прототипы утилитарных изделий для современной жизни.
Актуальность конкурса «Дизайн и ремесло: Отражение» также отметила генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Елена Краюшкина.
Заявки на участие в конкурсе могут подать физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие на территории Российской Федерации, независимо от профессионального статуса, а также организации и творческие объединения, индивидуальные предприниматели и самозанятые, в том числе предприятия и мастера народных художественных промыслов. Заявки-портфолио принимаются до 11 июля на сайте конкурса.