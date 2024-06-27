«Люди плачут и кричат!» Автобус с 29 пассажирами въехал в фуру в Кузбассе

«Благодарю, Господи, что с моими родными всё нормально. В этом автобусе ехала моя мама и сноха. В 8:53 мама позвонила, испуганная рыдает, говорит, что попали в аварию и им со снохой придавило ноги. Другой пассажирке вроде как ногу вообще оторвало, ещё один пассажир был без сознания. Вокруг кровь, люди плачут и кричат. У мамы просто ушиб, сноха ударилась спиной, но всё в порядке. Они поехали домой», — рассказывает kuzbass.aif.ru родственница пассажиров.