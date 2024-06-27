«Люди плачут и кричат!» Автобус с 29 пассажирами въехал в фуру в Кузбассе

В Кузбассе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло около 8:40 на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского округа.
Виноват водитель автобуса?
По предварительной версии, 54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с фурой, которая остановилась по требованию регулировщика на ремонтируемом участке. В автобусе, двигающемся по маршруту «Новосибирск — Кемерово», находились 29 пассажиров.
На место выехал 21 спасатель и 7 единиц техники, которые деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь, стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, прокуратура взяла дело на контроль. Следователи организовали доследственную проверку по факту ДТП. По их данным, пассажиры автобуса, в числе которых двое детей, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм выясняют.
Пока эта цифра, как говорит kuzbass.aif.ru прокуратура, составляет 17 человек.
«Мама позвонила — рыдает».
«Благодарю, Господи, что с моими родными всё нормально. В этом автобусе ехала моя мама и сноха. В 8:53 мама позвонила, испуганная рыдает, говорит, что попали в аварию и им со снохой придавило ноги. Другой пассажирке вроде как ногу вообще оторвало, ещё один пассажир был без сознания. Вокруг кровь, люди плачут и кричат. У мамы просто ушиб, сноха ударилась спиной, но всё в порядке. Они поехали домой», — рассказывает kuzbass.aif.ru родственница пассажиров.
ТАСС со ссылкой на Минздрав Кузбасса (который, впрочем, официально пока не комментирует произошедшее, пресс-секретарь ведомства не берёт трубку) сообщает о троих детях среди пострадавших. Один из 17 пассажиров — в тяжёлом состоянии, в больнице находится и один ребёнок в состоянии средней степени тяжести. Восемь человек, из них двое детей, отправили на амбулаторное лечение. Ещё двоим помогли на месте. Также врачи осматривают пять человек в стационаре.
На трассе после ДТП скопилась пробка.