Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Море в Анапе остыло до +19 градусов

Вода в море у берегов Анапы остыла до +19 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: Новая Кубань

Таковы данные Краснодарского Центра по гидрометеорологии на утро 26 июня. Из всех курортов Краснодарского края холоднее море лишь в Новороссийске, где уже несколько дней температура воды не поднимается выше +18 градусов. В Сочи море также прохладное — +21 градус.

Самая теплая вода наблюдается на Азовском побережье. В Ейске температура морской воды достигает +27 градусов, а в Темрюке — +26 градусов.

По прогнозам синоптиков, на Азовском побережье в ближайшие сутки температура воздуха днем составит 23−28 градусов, а ночью 16−21 градусов. На Черноморском побережье ночью температура воздуха ожидается в пределах 15−20 градусов, а днем до +29 градусов.