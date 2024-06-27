Море в Анапе остыло до +19 градусов

Таковы данные Краснодарского Центра по гидрометеорологии на утро 26 июня. Из всех курортов Краснодарского края холоднее море лишь в Новороссийске, где уже несколько дней температура воды не поднимается выше +18 градусов. В Сочи море также прохладное — +21 градус.



Самая теплая вода наблюдается на Азовском побережье. В Ейске температура морской воды достигает +27 градусов, а в Темрюке — +26 градусов.



По прогнозам синоптиков, на Азовском побережье в ближайшие сутки температура воздуха днем составит 23−28 градусов, а ночью 16−21 градусов. На Черноморском побережье ночью температура воздуха ожидается в пределах 15−20 градусов, а днем до +29 градусов.