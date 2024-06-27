В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за жары

Этот уровень будет действовать 27 июня с 13:00 до 18:00. В некоторых районах Северной столицы ожидается до +30°C.
Напомним, что сегодня город остается под влиянием солнечного и сухого антициклона, который способствует повышению температуры.
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге из-за жары, согласно информации от городской администрации.
Этот уровень будет действовать 27 июня с 13:00 до 18:00. В некоторых районах Северной столицы ожидается до +30°C.
Напомним, что сегодня город остается под влиянием солнечного и сухого антициклона, который способствует повышению температуры.