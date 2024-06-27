Омский пенсионер пострадал из-за обмана, произошедшего пять лет назад

Пять лет назад один из жителей Омска пострадал от рук мошенников. В тот раз дистанционным негодяям удалось выманить у 64-летнего мужчины 1 миллион 200 тысяч рублей. Однако справедливость, казалось, вот-вот восторжествует: на днях потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что ему причитается компенсация.