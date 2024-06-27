Омский пенсионер пострадал из-за обмана, произошедшего пять лет назад

Пять лет назад один из жителей Омска пострадал от рук мошенников. В тот раз дистанционным негодяям удалось выманить у 64-летнего мужчины 1 миллион 200 тысяч рублей. Однако справедливость, казалось, вот-вот восторжествует: на днях потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что ему причитается компенсация.
Неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка, сообщил сумму с точностью до десятых долей: 21 миллион 115 тысяч 834 рубля и 37 копеек. То, что сумма компенсации явно несоразмерна понесённому ущербу, не смутило омича — он согласился принять деньги, заплатив за это небольшую (относительно суммы) комиссию.
Однако когда размер «комиссий», которые под разными предлогами просили у пенсионера, вырос до размера в полмиллиона, а сотрудник банка перестал выходить на связь, мужчина понял, что его опять обманули, сообщает пресс-служба УМВД.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.