Как в Узбекистане будут помогать женщинам, подвергшимся притеснению?

По факту насилия или притеснения пострадавшие могут обратиться:
в центры социального обслуживания «Инсон» или непосредственно к социальным работникам;
в органы внутренних дел по телефону 102 или к инспектору по профилактике;
в единую диспетчерскую службу «112» или по телефону доверия 1146.
В течение 24 часов по заявлению делается следующее:
- женщина-активистка и инспектор по профилактике махалли беседуют с лицом, совершившим факт притеснения и насилия;
- социальный работник принимает меры для первоначальной оценки состояния женщин и их несовершеннолетних детей;
- инспектор по профилактике выдает женщинам охранный ордер и, при необходимости, принимает меры по оформлению соответствующего акта для помещения в отделения первичной медико-санитарной помощи;
- социальный работник и инспектор по профилактике помещают женщин и их несовершеннолетних детей в отделение первичной медико-санитарной помощи на основании их согласия.