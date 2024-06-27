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Как в Узбекистане будут помогать женщинам, подвергшимся притеснению?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постановлением правительства от 25 июня установлены регламент оказания социальных услуг женщинам и их несовершеннолетним детям, подвергшимся притеснению и насилию.

Источник: Podrobno.uz

По факту насилия или притеснения пострадавшие могут обратиться:

в центры социального обслуживания «Инсон» или непосредственно к социальным работникам;

в органы внутренних дел по телефону 102 или к инспектору по профилактике;

в единую диспетчерскую службу «112» или по телефону доверия 1146.

В течение 24 часов по заявлению делается следующее:

  • женщина-активистка и инспектор по профилактике махалли беседуют с лицом, совершившим факт притеснения и насилия;
  • социальный работник принимает меры для первоначальной оценки состояния женщин и их несовершеннолетних детей;
  • инспектор по профилактике выдает женщинам охранный ордер и, при необходимости, принимает меры по оформлению соответствующего акта для помещения в отделения первичной медико-санитарной помощи;
  • социальный работник и инспектор по профилактике помещают женщин и их несовершеннолетних детей в отделение первичной медико-санитарной помощи на основании их согласия.