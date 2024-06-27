«Молодой юрист»: омский студент юрфака засудил ОмГУ имени Достоевского из-за отказа в переводе на бюджет

Суд установил, что Положение о порядке работы комиссии в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского отсутствует. Положение, где разъяснялось бы, что считать особыми достижениями, также отсутствует. Каких-либо мотивов о том, какие из документов, свидетельствующих о достижениях студента, а какие нет, какие учла комиссия, а какие нет, каким именно документам отдано предпочтение и по каким причинам — не отражено.