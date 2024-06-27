«Молодой юрист»: омский студент юрфака засудил ОмГУ имени Достоевского из-за отказа в переводе на бюджет

Студент юрфака ОмГУ имени Ф. М. Достоевского обратился в Советский районный суд с иском о признании незаконным решения комиссии о переводе с платного обучения на бюджет.
В иске молодой омич указал, что на одно бюджетное место претендовали четверо второкурсников, которые сдали две последние сессии на «отлично». Комиссия отказала студенту в переводе на бюджет. Однако молодой человек посчитал решение необоснованным в связи с отсутствием в вузе четких критерий и ясности причин для отказа.
Суд установил, что Положение о порядке работы комиссии в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского отсутствует. Положение, где разъяснялось бы, что считать особыми достижениями, также отсутствует. Каких-либо мотивов о том, какие из документов, свидетельствующих о достижениях студента, а какие нет, какие учла комиссия, а какие нет, каким именно документам отдано предпочтение и по каким причинам — не отражено.
Суд удовлетворил иск студента юрфака ОмГУ им Ф. М. Достоевского и признал незаконным оспариваемый протокол заседания комиссии о переводе с платного обучения на бюджет.