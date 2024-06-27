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Можно ли заразиться инфекцией на море на пляже в Приморье?

Специалисты рассказали, чем можно заболеть от купания в море.

Источник: РИА "Новости"

Есть мнение, что в солёной воде нет микробов, поэтому заболеть инфекцией на море нельзя. Опасно ли купаться на пляжах Дальнего Востока, рассказывает «АиФ — Приморье».

О том, что купаться в Приморье не так уж безопасно, рассказали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по региону.

Эпидемиолог Елена Косенюк развеяла миф о безопасности морской воды. Хотя люди и думают, что соль и йод убивают бактерии и вирусы, это опасное заблуждение.

Чаще всего заразиться можно, если глотнуть морской воды. Однако заболеть можно и через ранки и слизистые оболочки.

«На морских пляжах в море одновременно находится большое количество людей. Солнце припекает, и температура воды 18 градусов и выше — идеальная для размножения бактерий и вирусов», — отметила Елена Косенюк.

Специалист рассказала, какие болезни можно подхватить на море. Самая распространённая из них — энтеровирусная инфекция. Это опасное заболевание, которое вызывают различные энтеровирусы. Для человека опасны более 60 видов.

В основном энтеровирус передаётся через воду в открытых водоёмах. Симптомы энтеровируса могут быть разными. У кого-то возникают проявления ОРВИ, а некоторые пациенты получают менингит. Болезнь поражает кожу, глаза, желудок и кишечник, сердце и мышцы, головной и спинной мозг.

Ещё одна опасная инфекция в воде — галофилез. Это пищевое отравление морепродуктами, которые заражены галофильными вибрионами. Также можно заболеть, наглотавшись морской воды, но это бывает редко. В крабах, креветках, моллюсках возбудитель галофилеза хорошо сохраняется, а если хранить их неправильно, то и размножается.

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть после купания. Для этого нужно проводить время только на специализированных пляжах, где воду берут на анализы.

Глотать морскую воду нельзя, а глаза необходимо защищать очками или маской. Кроме того, эксперты советуют не купаться у берега, а отплывать подальше, потому что больше всего бактерий и вирусов находится на линии прибоя.

После купания обязательно нужно принять душ. Кроме того, нельзя мыть морской водой фрукты и овощи.

Если возникли симптомы кишечной инфекции, например, лихорадка, рвота и понос, следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Кстати, пляжи Владивостока оказались небезопасными. На Шаморе и Санаторной не рекомендуют купаться из-за плохих проб воды. В континентальной части приморской столицы специалисты Роспотребнадзора не нашли пригодных для купания мест.

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