Можно ли заразиться инфекцией на море на пляже в Приморье?

Есть мнение, что в солёной воде нет микробов, поэтому заболеть инфекцией на море нельзя. Опасно ли купаться на пляжах Дальнего Востока, рассказывает «АиФ — Приморье».
О том, что купаться в Приморье не так уж безопасно, рассказали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по региону.
Чаще всего заразиться можно, если глотнуть морской воды. Однако заболеть можно и через ранки и слизистые оболочки.
«На морских пляжах в море одновременно находится большое количество людей. Солнце припекает, и температура воды 18 градусов и выше — идеальная для размножения бактерий и вирусов», — отметила Елена Косенюк.
Специалист рассказала, какие болезни можно подхватить на море. Самая распространённая из них — энтеровирусная инфекция. Это опасное заболевание, которое вызывают различные энтеровирусы. Для человека опасны более 60 видов.
В основном энтеровирус передаётся через воду в открытых водоёмах. Симптомы энтеровируса могут быть разными. У кого-то возникают проявления ОРВИ, а некоторые пациенты получают менингит. Болезнь поражает кожу, глаза, желудок и кишечник, сердце и мышцы, головной и спинной мозг.
Ещё одна опасная инфекция в воде — галофилез. Это пищевое отравление морепродуктами, которые заражены галофильными вибрионами. Также можно заболеть, наглотавшись морской воды, но это бывает редко. В крабах, креветках, моллюсках возбудитель галофилеза хорошо сохраняется, а если хранить их неправильно, то и размножается.
Глотать морскую воду нельзя, а глаза необходимо защищать очками или маской. Кроме того, эксперты советуют не купаться у берега, а отплывать подальше, потому что больше всего бактерий и вирусов находится на линии прибоя.
После купания обязательно нужно принять душ. Кроме того, нельзя мыть морской водой фрукты и овощи.
Если возникли симптомы кишечной инфекции, например, лихорадка, рвота и понос, следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
Кстати, пляжи Владивостока оказались небезопасными. На Шаморе и Санаторной не рекомендуют купаться из-за плохих проб воды. В континентальной части приморской столицы специалисты Роспотребнадзора не нашли пригодных для купания мест.