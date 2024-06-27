Можно ли заразиться инфекцией на море на пляже в Приморье?

Ещё одна опасная инфекция в воде — галофилез. Это пищевое отравление морепродуктами, которые заражены галофильными вибрионами. Также можно заболеть, наглотавшись морской воды, но это бывает редко. В крабах, креветках, моллюсках возбудитель галофилеза хорошо сохраняется, а если хранить их неправильно, то и размножается.