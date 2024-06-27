Главные новости 27 июня 2024 года

Глава ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о готовности помочь Украине, если это не испортит отношений с Россией. Партия набрала 31,5% на выборах в Европарламент. Ле Пен подтвердила, что Барделла может стать премьер-министром, если партия победит на парламентских выборах.