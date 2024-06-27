Главные новости 27 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 27 июня 2024 года.
Очевидец удара по Севастополю рассказал, как развивались события
23 июня американская ракета ATACMS атаковала пляж Учкуевка в Севастополе, ранив 153 человека и убив четверых. Паника началась в 12:15, экстренные службы прибыли в 12:30. Эвакуация завершилась в 13:15.
РЖД сообщили о гибели двух человек при сходе поезда в Коми
На месте схода поезда Воркута-Новороссийск нашли два тела, еще один человек пропал. РЖД сообщило о выплатах: родственникам погибших по 4,025 млн руб., госпитализированным — по 1 млн руб., остальным пострадавшим — по 500 тысяч руб.
Кадыров допустил кровную месть по отношению к семьям террористов
Рамзан Кадыров заявил о кровной мести для семей террористов, подчеркивая ответственность всего рода за подозрения в терроризме. Он призвал отцов сообщать властям о проблемных детях, иначе вся семья будет наказана.
В Боливии произошла попытка госпереворота
26 июня военные заняли правительственное здание в Ла-Пасе, заявив о намерении «вернуть родину». Спустя несколько часов их вывели, девять человек ранены. Экс-командующий армии Хуан Хосе Суньига задержан за попытку переворота и обвинен в терроризме.
Глава партии Марин Ле Пен назвал условия поддержки Украины
Глава ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о готовности помочь Украине, если это не испортит отношений с Россией. Партия набрала 31,5% на выборах в Европарламент. Ле Пен подтвердила, что Барделла может стать премьер-министром, если партия победит на парламентских выборах.