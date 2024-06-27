26 июня на железнодорожной ветке до Дивногорска начался ремонт трех платформ. Как сообщает пресс-служба КрасЖД, специалисты ведут работы на трех остановочных пунктах — Молодежный, Нижняя Мана и Дивногорск.

Так, на платформе Молодежный рабочие уже демонтировали часть конструкции, обустроили дренажную канаву для защиты от паводковых вод, а также установили временное деревянное покрытие. На остановке Нижняя Мана сейчас идет монтаж новой посадочной платформы.

Кроме того, идет обновление инфраструктуры станции Дивногорск. В план ремонта вошла платформа и лестницы, ведущие от перрона к зданию вокзала.

Добавим, что с 2016 года количество пассажиров на маршруте увеличилось более чем в пять раз. В 2023-м электропоездами на этом направлении воспользовалось свыше полумиллиона человек.