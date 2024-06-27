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На железнодорожной ветке до Дивногорска начался ремонт трех платформ

Специалисты ведут работы на трех остановочных пунктах — Молодежный, Нижняя Мана и Дивногорск.

Источник: КрасЖД

26 июня на железнодорожной ветке до Дивногорска начался ремонт трех платформ. Как сообщает пресс-служба КрасЖД, специалисты ведут работы на трех остановочных пунктах — Молодежный, Нижняя Мана и Дивногорск.

Так, на платформе Молодежный рабочие уже демонтировали часть конструкции, обустроили дренажную канаву для защиты от паводковых вод, а также установили временное деревянное покрытие. На остановке Нижняя Мана сейчас идет монтаж новой посадочной платформы.

Кроме того, идет обновление инфраструктуры станции Дивногорск. В план ремонта вошла платформа и лестницы, ведущие от перрона к зданию вокзала.

Добавим, что с 2016 года количество пассажиров на маршруте увеличилось более чем в пять раз. В 2023-м электропоездами на этом направлении воспользовалось свыше полумиллиона человек.

— Планируется, что обновление всех остановочных пунктов популярного пассажирского направления Енисей — Дивногорск завершится в 2025 году, — добавили железнодорожники.

В начале 2024 года в поселке Овсянка появилась новая железнодорожная платформа, которая находится в шаговой доступности от Национального центра В. П. Астафьева.

Остановочный пункт построен из экологичных композитных материалов, без применения тяжелой техники, оборудован пандусами для маломобильных пассажиров и оформлен иллюстрациями к произведениям Виктора Астафьева.