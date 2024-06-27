В Перми на открытии Дня молодежи выступит певец Gazan

День молодежи в Перми состоится 29 июня на фестивальной площадке «Города встреч». События пройдут на городской эспланаде. Откроет праздничное мероприятие автор и исполнитель собственных песен, автор хита «Что за лев этот Тигр» — певец и музыкант Gazan. Его выступление запланировано на 14.00. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь-300».