В Перми на открытии Дня молодежи выступит певец Gazan

День молодежи в Перми состоится 29 июня на фестивальной площадке «Города встреч». События пройдут на городской эспланаде. Откроет праздничное мероприятие автор и исполнитель собственных песен, автор хита «Что за лев этот Тигр» — певец и музыкант Gazan. Его выступление запланировано на 14.00. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь-300».
Перед открытием в 13:30 исполнитель встретится с молодежью Перми в Лектории. Артист проведет небольшую лекцию о том, как покорять музыкальные чарты и ответит на вопросы молодых пермяков.
Вечером на главной сцене эспланады со своими главными хитами перед пермяками и гостями города выступят артисты Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и DAASHA. Большой концерт состоится в 20.00.
Также в рамках праздника пройдет Кубок Дня молодежи по КВН, котором примут участие чемпион Высшей лиги Сборная Пермского края, команды «Дубль 2», «Доктор Хаусс» и «Золотые».
Полную программу праздника можно найти на сайте деньмолодежи2024.рф. Участие в нем бесплатное по предварительной регистрации.