В Набережных Челнах подорожала земляника из-за плохой погоды

На рынках Челнов начался сезон продажи лесной земляники, но из-за обильных дождей её количество значительно уменьшилось, что сказалось на ценах. Люция Минеахметова, одна из продавцов, рассказывает, что в этом году собрать ягоды стало сложнее: за целый день она смогла собрать всего пять литров земляники.