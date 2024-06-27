В Набережных Челнах подорожала земляника из-за плохой погоды

На рынках Челнов начался сезон продажи лесной земляники, но из-за обильных дождей её количество значительно уменьшилось, что сказалось на ценах. Люция Минеахметова, одна из продавцов, рассказывает, что в этом году собрать ягоды стало сложнее: за целый день она смогла собрать всего пять литров земляники.
Цены на ягоды выросли: литровая банка стоит 1000 рублей, а пол-литровая — 500 рублей. Покупатели несмотря на высокую стоимость активно приобретают землянику за её пользу для здоровья.
«Земляника очень полезна для крови, обновляет кровь, поэтому мы ежегодно стараемся её купить», — поделился один из покупателей.
Также в продаже появилась полевая клубника, цена на которую зависит от количества ягод и наличия конкуренции. За один килограмм продавцы просят 400 рублей.
«Эта ягода полезна для сердца, особенно её зелёные плодоножки, богатые витаминами», — добавляют продавцы.
К середине июля ожидается, что урожай полевой клубники значительно увеличится, но пока что ягод на рынке мало из-за плохих погодных условий.