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В Набережных Челнах подорожала земляника из-за плохой погоды

Цены на лесную и полевую клубнику взлетели из-за недостатка ягод, вызванного дождями.

Источник: Татарстан 24

На рынках Челнов начался сезон продажи лесной земляники, но из-за обильных дождей её количество значительно уменьшилось, что сказалось на ценах. Люция Минеахметова, одна из продавцов, рассказывает, что в этом году собрать ягоды стало сложнее: за целый день она смогла собрать всего пять литров земляники.

Цены на ягоды выросли: литровая банка стоит 1000 рублей, а пол-литровая — 500 рублей. Покупатели несмотря на высокую стоимость активно приобретают землянику за её пользу для здоровья.

«Земляника очень полезна для крови, обновляет кровь, поэтому мы ежегодно стараемся её купить», — поделился один из покупателей.

Также в продаже появилась полевая клубника, цена на которую зависит от количества ягод и наличия конкуренции. За один килограмм продавцы просят 400 рублей.

«Эта ягода полезна для сердца, особенно её зелёные плодоножки, богатые витаминами», — добавляют продавцы.

К середине июля ожидается, что урожай полевой клубники значительно увеличится, но пока что ягод на рынке мало из-за плохих погодных условий.