Парковку запретят на улице Карла Либкнехта в Иркутске с 15 июля

Теперь автомобилистам придется искать другое место для стоянки. На улице Карла Либкнехта с 15 июля запретят парковку. На участке появится соответствующий дорожный знак. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Иркутска.
— В районе здания № 131а будет установлен знак 3.27 «Остановка запрещена». Данная мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения, — пояснили в администрации города.
Из-за припаркованных автомобилей, выезжающие из гаражей на улице Карла Либкнехта, попадают в слепую. Так, повышается риск возникновения аварий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 6 июля изменится схема движения некоторых автобусов. Новое расписание будет действовать всего месяц и это связано с ремонтными работами по переулку Спортивному.