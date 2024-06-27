В День молодёжи омичам расскажут, как покорить Интернет за 180 секунд

На фестивале в честь Дня молодёжи, который состоится в Омске в субботу, 29 июня, выступит популярный TikTok- и YouTube-блогер Лёша Янгер, он же Youngeer (настоящее имя — Алексей Авдеев). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области.
Фестиваль начнётся на Соборной площади в 15:00. В это время начнёт работу лекторий, где в течение всего дня пройдут выступления на тему того, как правильно составить резюме, как накопить деньги, как выиграть грант на социальный проект.
Полное расписание работы лектория:
15:00 — «Все по полочкам»: как правильно составить резюме. Лектор — Анна Стародид, заведующая отделением оценки профкомпетентности и профессиональной адаптации.
16:00 — Диалоговая площадка «Как получить миллион на мечту». Лекторы — Илья Екимов, победитель конкурса «Росмолодёжь. Гранты» и региональный координатор ВОД «Волонтеры медики»; Елизавета Михайленко, начальник отдела молодежных инициатив Регионального молодежного центра.
16:55 — «Программа долгосрочных сбережений». Лектор — Валерия Копьёва, старший менеджер по инвестиционным и страховым продуктам ПАО «Сбербанк».
17:10 — «Нейросети: инструкция по применению возможностей в жизни». Лекторы — тренеры Омского РТЦ РСМ Илья Брюханов и Антон Тимофеев.
18:00 — Встреча с участником СВО, руководителем военно-патриотического центра «Характер» Александром Проскуряковым.
18:50 — «Как покорить Интернет за 180 секунд». Лектор — блогер Лёша Янгер.
Отметим, что Янгер имеет большую популярность в социальных сетях. В TikTok у него более 8 млн подписчиков, на YouTube — около 1,5 млн. В Омск Алексей Авдеев приедет по приглашению всероссийского общества «Знание».