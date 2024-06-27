Хиты Linkin Park прозвучат в исполнении оркестра в Нижнем Новгороде

«Честер не просто добился огромного успеха и популярности, он перевернул вселенную рок-музыки! Его голос, рвущий душу на части, узнаваем с первых нот. Группа Linkin Park, в которой Честер был ведущим вокалистом более 20 лет, считается одним из самых успешных музыкальных коллективов XXI века! Их диски получили множество мировых премий и наград и расходились миллионными тиражами», — отмечается в сообщении организаторов.

В «Рекорде» прозвучат бессмертные шедевры Numb, In the End, Faint, Crawling, What I"ve Done и другие в особенном живом исполнении. Симбиоз взрывной энергии музыки Linkin Park с мелодичностью и пронзительным звуком классических инструментов не оставит равнодушным ни одного зрителя. Хоровое исполнение One More Light в финале всем залом — уже традиция, без которой не обходится ни один концерт и которого всегда ждут, как зрители, так и музыканты.

«Каждый год в марте и в июле мы отправляемся в большой тур по городам России, посвященный памяти великого музыканта, — рассказывает художественный руководитель оркестра. — И каждый раз интерес не угасает, люди с удовольствием приходят на концерты, что еще раз доказывает — группа Linkin Park до сих пор любима и популярна в нашей стране и что такое, новое прочтение их творчества нравится зрителям!». «Нижегородцы принимают нас особенно тепло, так что мы с нетерпением ждем новой встречи! Будет жарко!» — поделились участники оркестра.