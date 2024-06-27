Хиты Linkin Park прозвучат в исполнении оркестра в Нижнем Новгороде

Струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст концерт, посвященный памяти Честера Беннингтона, величайшего рок-вокалиста, в ЦК «Рекорд» в Нижнем Новгороде 27 июля, сообщают организаторы.
В «Рекорде» прозвучат бессмертные шедевры Numb, In the End, Faint, Crawling, What I"ve Done и другие в особенном живом исполнении. Симбиоз взрывной энергии музыки Linkin Park с мелодичностью и пронзительным звуком классических инструментов не оставит равнодушным ни одного зрителя. Хоровое исполнение One More Light в финале всем залом — уже традиция, без которой не обходится ни один концерт и которого всегда ждут, как зрители, так и музыканты.
Билеты доступны по «Пушкинской карте» (12+).
Hard Rock Orchestra представляет собой отдельный проект большого симфонического оркестра под названием RockestraLive.
Идея пришла к музыкантам в 2019 году. Их неповторимая энергетика и восхищающее мастерство не оставляют равнодушными ни одного зрителя. С помощью своего проекта музыканты стремятся привить людям любовь к классическому инструментальному исполнению музыки.