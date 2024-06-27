Столица Приморья готовится к празднованию Дня Молодежи

Молодежная столица России — Владивосток — в День молодежи станет местом притяжения тысячи молодых людей: на официальном сайте мероприятия зарегистрировалось уже около 30 тысяч человек. «Неделя в молодежной столице» стартует уже в эту субботу, 29 июня, а завершится 6 июля празднованием Дня города. Получить бесплатный билет можно только после предварительной регистрации.
Основными площадками молодежного праздника станут Набережная Цесаревича и центральная площадь Владивостока. Павильоны и объекты уже готовятся принять гостей, артисты проводят финальные репетиции.
Подробнее о стендах и активностях рассказали программный директор мероприятия Роман Ковбас и руководитель управления по делам молодежи администрации Владивостока Екатерина Ищук.
Часть мероприятий пройдет в образовательном павильоне на набережной. Там состоятся лекции от спикеров, пройдут мастер-классы, будут представлены добровольческие организации города, региона и главных вузов Приморья, а также площадки среднего профессионального образования и программы «Профессионалитет».
— Нам важно и рассказать про наши общественные организации, и сделать так, чтобы каждый житель города, наши гости открыли для себя Владивосток заново. Потому что это город возможностей, город, где можно начинать свою профессиональную деятельность и выбирать удобные и интересные занятия по душе, — подчеркнула Екатерина Ищук.
Площадки будут работать по восьми основным направлениям: «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе со спортом», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром» и «Вместе с карьерой». Особенностью праздника станет возможность послушать и побеседовать как с локальными спикерами и лидерами мнений, так и с федеральными. Например, одним из выступающих будет известный продюсер и автор телепередач Лина Арифулина. Изучить программу праздника можно на официальном портале Молодежной столицы России.
— 29 июня мы презентуем всю экосистему молодежной политики России и региона, а дальше, в рамках Недели в молодежной столице, показываем уже детально каждый трек. Все наши блоки связаны между собой. Это большая системная история, — уточнил Роман Ковбас.
Екатерина Ищук также пригласила всех гостей принять участие в квесте, по итогам которого участники смогут получить уникальные призы от Молодежной столицы. Кроме того, жителей и гостей Владивостока будет ждать фестиваль дальневосточного гребешка «На гребне!», где каждый желающий сможет попробовать блюда из морского деликатеса от известных шеф-поваров города.
— Главная сцена нашего праздника начнет свою активную работу с 12.00, выступят такие звезды как Леша Свик, Mia Boyka, «Дискотека Авария», также пройдут уникальные события: мы отметим 25 лучших молодых людей знаками «Молодежный вектор» за вклад в реализацию молодежной политики, на главной сцене у нас пройдет вручение паспортов ребятам, которые получают его впервые. Уникальной «фишкой» Дня молодежи станет бракосочетание трех пар в Год семьи прямо на главной сцене праздника, — добавила глава управления по делам молодежи Владивостока.
Напомним, весь 2024 год Владивосток наряду с Москвой носит почетный титул «Молодежная столица России». Таковы итоги всероссийского онлайн-голосования, организованного Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). В статусе Молодежной столицы России Владивосток готовит более 100 мероприятий, День молодежи — один из них.