Столица Приморья готовится к празднованию Дня Молодежи



Часть мероприятий пройдет в образовательном павильоне на набережной. Там состоятся лекции от спикеров, пройдут мастер-классы, будут представлены добровольческие организации города, региона и главных вузов Приморья, а также площадки среднего профессионального образования и программы «Профессионалитет».



— Нам важно и рассказать про наши общественные организации, и сделать так, чтобы каждый житель города, наши гости открыли для себя Владивосток заново. Потому что это город возможностей, город, где можно начинать свою профессиональную деятельность и выбирать удобные и интересные занятия по душе, — подчеркнула Екатерина Ищук.



Площадки будут работать по восьми основным направлениям: «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе со спортом», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром» и «Вместе с карьерой». Особенностью праздника станет возможность послушать и побеседовать как с локальными спикерами и лидерами мнений, так и с федеральными. Например, одним из выступающих будет известный продюсер и автор телепередач Лина Арифулина. Изучить программу праздника можно на официальном портале Молодежной столицы России.

