Рядом с Землёй пролетит крупный астероид «убийца планет». NASA расценило его как потенциально опасный объект. Об этом сообщил Live Science.
— На этой неделе, 27 июня, астероид 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 млн км от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет, — говорится в материале сайта.
Из-за столь близкого удаления от Земли NASA расценивало его как потенциально опасный объект. Астероид размером с гору пролетит мимо Земли со скоростью около 93 тысячи км/ч.
Согласно материалу, «убийца планет» может нанести ущерб планете в континентальном масштабе и выбросить в атмосферу мусор, способный вызвать значительные климатические изменения. Также это один из крупнейших космических камней из всех приближавшихся к Земле за 125 лет.