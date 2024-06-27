Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с Землёй пролетит крупный астероид «убийца планет» — NASA расценило его как потенциально опасный

27 июня рядом с Землёй пролетит «астероид-убийца» — подобного не было 125 лет.

Источник: Комсомольская правда

Рядом с Землёй пролетит крупный астероид «убийца планет». NASA расценило его как потенциально опасный объект. Об этом сообщил Live Science.

— На этой неделе, 27 июня, астероид 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 млн км от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет, — говорится в материале сайта.

Из-за столь близкого удаления от Земли NASA расценивало его как потенциально опасный объект. Астероид размером с гору пролетит мимо Земли со скоростью около 93 тысячи км/ч.

Согласно материалу, «убийца планет» может нанести ущерб планете в континентальном масштабе и выбросить в атмосферу мусор, способный вызвать значительные климатические изменения. Также это один из крупнейших космических камней из всех приближавшихся к Земле за 125 лет.

космос