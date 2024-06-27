В Екатеринбурге приостановлена стройка высотки на улице Советской

В Екатеринбурге суд приостановил стройку высотки на улице Советской. Работы будут остановлены до завершения спора между областной прокуратурой и строительной компанией. Документ уже опубликован в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
— Арбитражный суд определил запретить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик “Астон. История” осуществлять строительные работы на земельном участке до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, — говорится в документации.
Отмечается, что за нарушение запрета на стройку компании грозит штраф.
Ранее жители бунтовали против постройки 33-этажного здания на улице Советской. На месте стройки должен был появится спортивный комплекс. Горожане даже создали петицию против строительства.