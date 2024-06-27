Нижегородцы обратились к Президенту РФ из-за разрушения дома на Фучика

По словам нижегородцев, жителей хотят заселить в аварийный дом, где на стенах пошли трещины. Жители еще обеспокоены тем, что рядом с домом ведется строительство моста, которое может повлиять на состояние дома. Кроме того, некоторые квартиры вовсе признаны непригодными для проживания.