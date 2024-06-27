Нижегородцы обратились к Президенту РФ из-за разрушения дома на Фучика

Жители дома № 37 на улице Фучика в Нижнем Новгороде обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с разрушением дома. Свое обращение они опубликовали в группе «ФУЧИКА 37 | Чрезвычайная ситуация НН» в соцсети ВКонтакте.
По словам нижегородцев, жителей хотят заселить в аварийный дом, где на стенах пошли трещины. Жители еще обеспокоены тем, что рядом с домом ведется строительство моста, которое может повлиять на состояние дома. Кроме того, некоторые квартиры вовсе признаны непригодными для проживания.
Напомним, трагедия произошла 19 марта. В доме произошел сначала взрыв, а позже начался пожар. Жителей аварийного подъезда № 1 расселили и начали выплачивать материальную компенсацию за аренду жилья. В администрации города подчеркнули, что уже было выплачено за найм квартир более 2 млн рублей.
Кроме того, было проведено две экспертизы: от АНО «Научно-исследовательского экспертного центра строительства и недвижимости» и та, которую делали эксперты МЧС. Обе экспертизы показали, что подъезд № 1 требует аварийно-восстановительных работ, которые начали выполнять уже в июне. Специалисты проведут монтаж компенсирующих конструкций, обеспечивающих эксплуатационную надежность.
Работы будут завершены в августе, а потом будет проведена еще одна экспертиза, которая определит общее состояние дома. Также с нижегородцами создан чат, в котором состоят представители администрации и различных ведомств.